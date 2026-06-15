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Общество

Пьяный мужчина пытался изнасиловать студентку в Курске

В Курске пьяный мужчина попытался изнасиловать студентку
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Курске 40-летний мужчин попытался изнасиловать 19-летнюю студентку. Об этом сообщает «КурскСити».

Инцидент произошел в темное время суток в Северо-Западном микрорайоне, когда девушка возвращалась из гостей. В этот момент к ней подошел незнакомец в состоянии алкогольного опьянения — угрожая ножом, злоумышленник попытался увести ее в безлюдное место и изнасиловать.

Однако студентка смогла отбиться от агрессора и убежать, затем она обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка быстро разыскали подозреваемого, им оказался ранее судимый курянин — во время допроса он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, суд арестовал мужчину.

Ранее женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты.

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