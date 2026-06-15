Психолог ответила, влияет ли возраст на способность мозга меняться и учиться

Мозг человека может меняться, учиться и создавать новые нейронные связи на протяжении всей жизни, поэтому возраст не влияет на эти способности. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

По ее словам, способность мозга изменять свои структуры и функции в ответ на опыт называется нейропластичностью.

«Когда вы учитесь чему-то новому, мозг создает новые нейронные связи. Когда вы повторяете действие, эти связи укрепляются. Когда вы перестаете использовать навык, связи ослабевают. Долгое время считалось, что нейропластичность работает только в детстве, а после 25 лет мозг якобы застывает, но исследования последних 20 лет показали, что это неправда. Мозг взрослого человека пластичен, он способен меняться в любом возрасте», — сказала Гусева.

При этом эксперт отметила, что после 30 лет у людей снижается скорость обработки информации рабочей памяти и способность к многозадачности. Однако память не ухудшается, а начинает работать по-другому. Так, зрелый мозг медленнее запоминает, но лучше анализирует и обобщает, видит связи, уточнила она.

Психолог добавила, что в 60-70 лет при регулярной тренировке памяти люди могут показать результаты лучше, чем нетренированные в 30 лет. Для этого можно изучать языки, осваивать музыкальные инструменты, путешествовать, учиться рисовать, программировать или, например, танцевать.

Врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов до этого говорил, что сохранить память в пожилом возрасте помогут физическая активность и когнитивный тренинг.

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