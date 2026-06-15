Психолог рассказала, как гаджеты влияют на успеваемость ребенка в школе

Чрезмерное использование смартфона и других гаджетов может оказать негативное влияние на учебу ребенка, поскольку приводит к усталости мозга и перенапряжению. Об этом в беседе с «Пятым каналом» предупредила детский психолог Ирина Таранова.

Специалист объяснила, что регулярное использование телефона, планшета или компьютера провоцирует усталость мозга ребенка, перенапряжение нервной системы, а также вызывает перенасыщение информацией. В таком состоянии школьнику тяжело заниматься деятельностью, для которой необходимы усидчивость и внимание.

«Когда ребенок сидит в гаджетах, он не замечает, как проходит время. Вместе с тем время проходит, усталость у ребенка копится, и тогда уже никаких ресурсов на выполнение домашнего задания нет», — отметила психолог.

Однако, по ее словам, отказ от выполнения домашних заданий и учебы в большинстве случаев связан не с одной конкретной причиной, а с рядом трудностей. Родителям рекомендуется не просто забрать телефон у ребенка, но и понять, почему именно он так себя ведет.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого сказал, что в России необходимо расширить меры психологической поддержки школьников в период сдачи ЕГЭ. Он призвал разрешить использование «антистресс-набора».

Ранее психолог оценил необходимость «учебного отпуска» для школьников.