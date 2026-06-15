«Не список ради списка»: в Госдуме объяснили, как будет работать реестр осужденных педофилов

В Госдуме предложили создать реестр лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. Автор идеи, депутат Госдумы Анастасия Удальцова в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что говорить о конкретном механизме пока рано — нужно инициировать процесс решения проблемы с привлечением органов власти и гражданского общества.

«Мною уже направлены депутатские запросы в правительство РФ, Генпрокуратуру РФ, МВД России, Следственный комитет РФ и Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Задача этих запросов — получить объективную статистику за последние пять лет и официальную позицию профильных ведомств: достаточно ли, на их взгляд, действующих механизмов защиты несовершеннолетних от преступлений сексуального характера? Или все-таки нам нужно принять дополнительные меры, в том числе на основе моего сегодняшнего предложения», — сказала она.

Удальцова уточнила, что цель реестра — не клеймить людей, а повышать безопасность детей, поэтому попадать в список будут только официально осужденные педофилы.

«Если по результатам межведомственной проработки органы исполнительной власти согласятся я с этой точкой зрения, то будет признана целесообразной и система специального учета лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Конечно, такая система должна строиться исключительно на основании вступивших в законную силу судебных решений, в строгом соответствии с российским законодательством. Хочу подчеркнуть: речь идет не о публичном клеймении людей, а о повышении эффективности защиты детей и профилактике повторных преступлений. Главная цель инициативы — не создание какого-либо списка ради списка, а повышение уровня защиты детей и снижение риска повторного совершения преступлений против несовершеннолетних», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что в случае создания реестра в него могут попасть и иностранные граждане.

«Что касается иностранных граждан, то этот вопрос также требует отдельной правовой проработки. Если государством будет принято решение о создании дополнительных механизмов учета и контроля, они должны распространяться на всех, кто представляет потенциальную угрозу для наших детей, независимо от гражданства. Однако обсуждать конкретные механизмы до получения официальных позиций профильных ведомств — преждевременно», — заключила она.

15 июня Telegram-канал Baza сообщил, что в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анастасия Удальцова, которая в своем обращении предложила ввести для осужденных по статьям половой направленности дополнительные механизмы учета и надзора. Кроме того, парламентарий считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами.

Также предлагается изучить зарубежную практику и оценить эффективность действующих в России мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних.

По итогам такой работы могут быть подготовлены дополнительные изменения в законодательство, направленные на усиление защиты детей.

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