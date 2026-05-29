В России нашли чаты, где родители продают интимные фото детей

Mash: в закрытых чатах родители продают педофилам интимные фото своих детей
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

В России существуют закрытые чаты, в которых родители продают интимные фотографии своих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, цена за интимные фото детей начинается от ₽5000. Утверждается, что некоторые участники готовы продать педофилам видео, на котором вместе с ребенком в кадре будет один из родителей. За такой контент просят до ₽50 тыс.

Кроме того, в подобных чатах также распространяют интимные фотографии недоброжелателей и ищут тех, кто за деньги распространит контент для взрослых по социальным сетям.

До этого в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в съемке порнографии с семилетним ребенком. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать благодаря бдительности прохожей. У мужчины изъяли технические устройства с материалами с участием несовершеннолетнего. Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее россиянина задержали за распространение порно с детьми в соцсетях.

 
