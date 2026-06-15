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Общество

Мальчик устроил массовое ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке ребенок угнал внедорожник родителей и протаранил пять машин

Во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Снеговой Пади возле школы №83, протаранив пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, несовершеннолетний угнал у родителей внедорожник Toyota Land Cruiser, чтобы покататься с друзьями. Ущерб от его действий оценивается в несколько миллионов рублей. Утверждается, что после инцидента школьники скрылись с места происшествия. По данным Telegram-канала, по факту случившегося организована проверка.

До этого похожий инцидент произошел в Воронеже. Двухлетний ребенок оказался за рулем автомобиля и врезался в детскую площадку. Мальчик находился на водительском сиденье, а его мать сидела рядом, на пассажирском. Внезапно машина тронулась с места, перескочила через бордюр, пробила кусты, врезалась в детскую горку и только после этого остановилась. В тот момент на площадке играли другие дети, но никто не пострадал. По предварительной информации, авто стояло на включенной передаче, мальчик сумел повернуть ключ и машина поехала.

Ранее двухлетний мальчик за рулем внедорожника задавил двух братьев.

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