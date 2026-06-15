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Общество

Мужчина 35 лет искал Лох-Несское чудовище, а нашел жену

Шотландец 35 лет искал Лох-Несское чудовище, а нашел жену
Steve Feltham

Мужчина из Шотландии 35 лет искал Лох-Несское чудовище, а нашел жену, пишет Metro.

63-летний Стив Фелтам переехал к озеру Лох-Несс в Шотландии еще в 1991 году. Ради своей мечты он уволился с работы по установке охранных систем, оставил прежнюю жизнь и поселился в переоборудованном фургоне, который сегодня называет штаб-квартирой по поиску Несси.

Интерес к знаменитому монстру появился у него еще в семилетнем возрасте. С тех пор Фелтам был одержим идеей найти доказательства существования загадочного существа, о котором ходят легенды.

По словам мужчины, за все время он лишь однажды увидел нечто необычное. Это произошло в первый год его жизни возле озера. Он заметил объект, который быстро двигался по поверхности воды, оставляя за собой белый след.

«Это было похоже на торпеду, летящую сквозь волны. Я успел увидеть только белую полосу, которая двигалась очень быстро. Тогда я подумал, что упустил лучший снимок в своей жизни», — рассказал он журналистам.

Однако с тех пор убедительных доказательств существования Несси ему обнаружить не удалось. Зато в процессе поисков он познакомился с другой энтузиасткой, которая позже стала его женой.

Сегодня Стив продолжает ежедневно наблюдать за озером, выходит на лодке в поисках новых следов и общается с туристами. При этом значительную часть времени ему приходится тратить на проверку и опровержение многочисленных фальсификаций.

Ранее эксперт заявил, что у Лох-Несского чудовища есть семья.

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