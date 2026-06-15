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Общество

В ЦИК РФ предупредили о возможных проблемах с интернетом и связью во время выборов

Памфилова: сбои связи во время выборов возможны из-за мер безопасности
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что проблемы с интернетом и связью в регионах во время выборов возможны, но они будут связаны с обеспечением безопасности. Об этом она заявила на заседании комиссии.

«В подобных случаях не стоит роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», — сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. Кроме того, по ее словам, на избирательных участках будут установлены дополнительные точки Wi-Fi.

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. В этот день запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков, сообщила Памфилова. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий. Голосование на выборах депутатов Государственной думы продлится три дня.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.

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