Пьяный россиянин проломил череп пятилетней девочке, бросив ее с высоты

В Липецкой области мужчина проломил череп пятилетней девочке, бросив ее в высоты

В Липецкой области пьяный 32-летний мужчина проломил череп дочери своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 31 мая, когда мужчина находился в квартире с пятилетней девочкой. Ее матери не было дома. Между ребенком и взрослым вспыхнул конфликт.

В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поднял девочку и с силой швырнул ее с высоты собственного роста. В результате малолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Злоумышленник скрылся с места.

Вернувшись домой, мать обнаружила девочку в тяжелом состоянии и сразу же вызвала врачей. Ребенка госпитализировали. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Правоохранители задержали подозреваемого, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

