Диетолог назвал безопасную для здоровья норму яиц

Диетолог Поляков: в день рекомендуется есть до 4 яиц

Рекомендуемая норма потребления яиц для взрослого человека составляет 3-4 яйца в день. Об этом aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, люди без аллергической реакции могут съедать столько яиц, сколько просит их организм. Однако с точки зрения разнообразного рациона здоровому взрослому человеку следует употреблять 3-4 яиц в день.

Диетолог отметил, что этот продукт является одним из самых полезных для организма. Его ценность заключается в хорошо усвояемом белке и в высоком содержании холина, необходимого для нормализации жирового обмена, стабильного оттока желчи, а также улучшения структуры печени и клеток головного мозга.

«Жареное яйцо — менее выгодный вариант, но в целом это тоже не проблема. Если использовать небольшое количество масла и специальные сковородки, можно есть и жареные яйца. Просто жарка чуть вреднее варки, поэтому вареное яйцо предпочтительнее», — добавил эксперт.

Диетолог‑нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что при отсутствии противопоказаний здоровому взрослому человеку можно пить до двух стаканов молока в день. По ее словам, этот продукт является хорошим источником белка, кальция и витаминов группы B. Однако взрослые нередко плохо переносят лактозу, из-за чего могут столкнуться с отеками, вздутием, акне и хронической усталостью.

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