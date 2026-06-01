Диетолог назвала безопасную норму молока

Диетолог Кованова: в день взрослому человеку можно пить до двух стаканов молока
При отсутствии противопоказаний взрослому человеку можно употреблять до двух стаканов молока в день. Об этом aif.ru рассказала диетолог‑нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, молоко является хорошим источником белка, кальция и витаминов группы B. Однако взрослые люди зачастую плохо переносят лактозу и могут столкнуться с отеками, вздутием, акне и хронической усталостью.

«Можно сдать анализ на переносимость и закрыть этот вопрос. Но важно понимать: если вовсе исключить молоко и молочные продукты, то человек рискует недополучить кальций, витамин B₂ (рибофлавин), B₁₂, йод», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что лучше насыщает молоко средней жирности до 3,2%, в то время как обезжиренный напиток не приносит такого эффекта из‑за низкого жирового компонента.

При этом, по словам эксперта, от обычного молока важно отказаться при любых воспалениях, подобрав безлактозную альтернативу.

До этого исследователи из Университет Торонто сообщили, что цельное молоко может снижать риска ожирения у детей, несмотря на более высокое содержание жира.

Ранее был развеян миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба.

 
