Врач объяснила, как сделать яичницу полезной

Яичницу стоит готовить на воде или кокосовом масле с добавлением овощей либо зелени, чтобы сделать блюдо полезнее. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что яйца являются суперфудом. Они богаты белком, необходимым для мышц, кожи, костей, иммунной системы и не только, а также холином и витамином D. Последние нужны для нормального функционирования мозга, работы иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в желтке есть витамин А, полезный для обновления кожи и слизистых.

Врач отметила, что в связи с этим яичницу можно считать полезным блюдом, если жарить ее на топленом, кокосовом или рафинированном оливковом масле или готовить на воде.

«Это блюдо идеально сочетается с овощами и зеленью, ведь яйца не содержат пищевых волокон, а их необходимо добавлять, чтобы «кормить» полезные бактерии организма. Когда они «голодные», то не выделяют необходимые компоненты для регулировки уровня холестерина и сахара в крови», — добавила Соломатина.

Опрос исследовательской компании IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что россияне считают кашу и яичницу лучшими вариантами школьного завтрака.

