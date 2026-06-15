Ребенок за рулем машины на скорости протаранил несколько машин в Приморье

В Приморье ребенок за рулем авто на скорости протаранил несколько машин

В Приморье ребенок сел за руль автомобиля и протаранил несколько машин на скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел у остановки «Поликлиника». Предварительно, ребенок за рулем Toyota Land Cruiser без номеров на скорости протаранил несколько припаркованных автомобилей. На кадрах с места происшествия видно место аварии и толпу людей, собравшуюся там.

До этого двухлетний ребенок за рулем машины протаранил детскую площадку в Воронеже. В этот момент мать малолетнего сидела рядом, а на площадке играли другие дети. В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно, авто стояло на передаче и мальчик тронулся, сумев повернуть ключ.

Ранее в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai.