Вдова подала в суд на компанию, чей сыр отравил ее мужа

Вдова в Англии требует £200 тысяч от компании, чей сыр отравил ее мужа

Вдова в Англии подала в суд на компанию, чей сыр отравил ее мужа, пишет Mirror.

Роджер Паркс почувствовал себя плохо спустя несколько дней после того, как начал есть сыр Baronet Reblochon, входивший в подарочный набор. Сыр был произведен компанией The Old Cheese Room из графства Уилтшир.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми симптомами. Его состояние быстро ухудшалось, а позже врачи диагностировали листериоз — опасную бактериальную инфекцию. Несмотря на лечение антибиотиками, мужчина умер.

Расследование установило, что причиной смерти стали полиорганная недостаточность и листериозный менингоэнцефалит. Также было подтверждено, что сыр был заражен бактерией Listeria и не соответствовал требованиям безопасности для употребления в пищу.

После инцидента компания отозвала партию сыра из продажи. Сообщается, что помимо Паркса заболели еще два человека. Теперь вдова мужчины требует £200 тысяч компенсации. По ее версии, именно зараженный продукт стал причиной смертельной болезни мужа.

При этом производитель признает факт заражения сыра, но отрицает ответственность за смерть покупателя. Представители компании заявляют, что мужчина ранее перенес сложную операцию на аорте и страдал рядом тяжелых заболеваний, включая сердечную и почечную недостаточность, поэтому причиной смерти могли стать уже существовавшие проблемы со здоровьем.

Окончательное решение по делу пока не принято. Если стороны не достигнут мирового соглашения, спор будет рассмотрен в суде.

Ранее был назван сорт сыра, который снижает уровень «плохого» холестерина.