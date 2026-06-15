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Общество

Россиянам напомнили о праве на денежную компенсацию за спам-звонки

Юрист Георгиева: россиянам положена моральная компенсация за спам-звонки
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Она напомнила, что сегодня обращения практически за любыми услугами требуют раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам-обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт.

«То есть делать скрины многочисленных звонков, в какое время они происходили, — пояснила она тонкости процесса сбора доказательств. — Стоит также записать подобные разговоры, что в них предлагается. И обязательно нужно зафиксировать номера, с которых звонили».

После сбора этих данных нужно сначала обратиться в Роскомнадзор, который должен будет проверить факт и обстоятельства утечки данных. По итогам этой проверки ведомство привлечет организацию к административной ответственности. Причем жертва может параллельно подать претензию с требованием выплатить моральную компенсацию – если компания не согласится, нужно подавать в суд, заключила юрист.

Напомним, исследователи выяснили, что почти треть опрошенных российских компаний (31%) уже сталкивались с утечками клиентских данных. Еще 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег. Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу.

Киберэксперт ранее назвал единственный способ избежать утечки данных из смартфона.

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