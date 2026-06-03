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Общество

Киберэксперт: есть только один способ избежать утечки данных из смартфона

Киберэксперт Раевский: все файлы и фото в смартфоне доступны производителю
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сегодня практически невозможно защитить данные в смартфоне от утечки – при желании производитель устройств может с легкостью собрать всю информацию о владельцах. Единственный способ избежать этого – вообще отказаться от использования гаджета, заявил 360.ru гендиректор компании Zecurion и эксперт по безопасности Алексей Раевский.

По его словам, информацию о пользователе сейчас не собирают только некоторые приложения – речь идет о защищенных протоколами безопасности мессенджерах, которые передают данные в зашифрованном виде.

«Но то, что вы набираете на клавиатуре, файлы, которые присоединяете к сообщениям, фотографии, которые снимаете, — все это доступно операционной системе, а значит и ее производителю», — подчеркнул специалист.

Полностью защитить информацию, хранящуюся на устройстве, невозможно. Как вариант – закрыть устройству доступ к камере, геолокации и ограничить все остальные способы слежения, однако в наличии самого гаджета при этом не будет никакого смысла, считает Раевский.

Производители устройств собирают данные о владельцах на протяжении многих лет – об этом стало известно еще на этапе появления подобранной под интересы пользователя рекламы, заключил эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что иностранные спецслужбы провели масштабную акцию по внедрению шпионских программ в телефоны российских чиновников – об этом заявили в ФСБ. По ее данным, с помощью технических возможностей «крупных международных IT-корпораций» на Западе получали информацию с мобильных устройств и прослушивали ведущиеся по ним переговоры. Кроме того, ФСБ опубликовала видео, на котором эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал о взломе iPhone через «невидимое» сообщение в iMessage. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Аналитики ранее объяснили, что именно грозит россиянам после утечки данных паспорта.

 
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