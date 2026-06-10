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Бизнес

Стало известно, как утекают персональные данные россиян

Почти треть опрошенных компаний в России сталкивалась с утечками данных клиентов
«Газета.Ru»

Почти треть опрошенных российских компаний (31%) уже сталкивалась с утечками клиентских данных. Еще 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании.

Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу, еще 10% делают это в течение недели. При этом 23% оставляют данные в базе для повторных предложений, а 30% хранят их бессрочно. Еще 1% участников исследования признались, что в их компаниях данные отказавшихся клиентов передают партнерам или лидогенераторам.

Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков (29%), работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры (21%), а также устаревшие подходы руководства к безопасности (17%).

Самыми рискованными точками сотрудники считают личные устройства менеджеров и CRM-системы с широким доступом команды. На них указали 35% и 22% опрошенных соответственно.

«Наибольшее количество утечек телефонных номеров клиентов фиксируется в сферах недвижимости, финансовых услуг, медицины и у автодилеров. Именно в этих нишах менеджеры ежедневно обрабатывают большой поток заявок и часто делают это с личных телефонов. Типовой сценарий выглядит так: сотрудник переходит на работу к конкуренту и уносит с собой клиентскую базу, сохраненную на личном устройстве», — рассказали эксперты «Новофона».

В опросе приняли участие 1220 человек — представителей разных компаний в сферах недвижимости, финансов, медицины, авто и других.

Ранее были названы риски применения биометрии в магазинах.

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