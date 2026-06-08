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Общество

Садоводам объяснили, почему не зацвела сирень в 2026 году

Биолог Романова: сирень может не зацвести из-за возраста и особенностей сорта
Мария Девахина/РИА Новости

Причиной, по которой сирень могла не зацвести в 2026 году, может оказаться не дефицит питательных веществ, а другие факторы, которые садоводы упускают из виду. Об этом aif.ru рассказала научный сотрудник, кандидат биологических наук Екатерина Романова.

«Прежде всего, стоит обратить внимание на режим питания растения. Порой причиной становится избыток удобрений: в таком случае сирень активно наращивает зеленую массу, «забывая» формировать цветочные почки», — объяснила эксперт.

Биолог добавила, что не менее распространенной причиной является возраст сирени. Молодому кусту может не хватить времени для адаптации на новом месте. В таком случае растению необходим период покоя и привыкания к условиям участка.

Кроме того, по словам специалиста, причиной отсутствия цветения могут оказаться особенности сорта. Некоторым видам сирени свойственно зацветать позже других.

Агроном Павел Лагута до этого говорил, что в начале летнего сезона деревьям в саду, которые активно формируют завязи и зеленеют, особенно необходим азот. По его словам, одним из самых популярных у дачников средств для быстрой подкормки растений является мочевина (карбамид).

Ранее россиянам раскрыли главные ошибки при выращивании рассады.

 
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