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Общество

РКН оштрафовал интернет-магазин Taobao после утечки персональных данных

Маркетплейс Taobao оштрафовали на 1 млн руб. за хранение данных россиян в Китае
Shutterstock

Китайский маркетплейс Taobao должен выплатить один миллион рублей за нарушение закона о локализации персональных данных россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, отметив, что административный штраф на компанию арбитражный суд Москвы наложил по иску Роскомнадзора 8 июня.

О том, что маркетплейс хранит имена, номера телефонов, адреса доставки и другую информацию о пользователях на серверах в Китае, стало известно в ходе расследования инцидента об утечке персональных данных сотрудников Taobao и кандидатов на вакантные должности, которая произошла в июле 2025 года.

«Утечка персональных данных произошла из папки файлового обмена ограниченного доступа. Обработка велась ограниченным кругом лиц без элементов автоматизации в ручном режиме. При взломе инфраструктуры киберпреступники получили административные права ко всей инфраструктуре <...> Привлечь Taobao к административной ответственности на основании ч.8 ст.13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 руб.», — говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Известно, что решение суда не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Ранее стало известно, что к сети Modis подали 57 исков о взыскании долгов.

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