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Общество

Дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми

В Перми завели дело после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Перми после инцидента с избиением ребенка завели дело. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает progorod59.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоозранительные органы сейчас устанавливают личности нападавшего мужчины и пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел на одной из детских площадок. Все началось с того, что пьяная пара вывела двоих детей на прогулку. Сначала мужчина повысил голос на мальчика за то, что тот неправильно играет с палкой, и несколько раз ударил его головой о металлический знак. Затем ему не понравилось, что ребенок качает камни на качелях, и пермяк вновь применил к нему силу.

Ранее на Урале соседка оттаскала школьницу за волосы из-за громкой музыки.

 
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