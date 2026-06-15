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Россиянам назвали самую полезную и вредную яичницу

Диетолог Поляков: яичницу лучше готовить с небольшим количеством масла
Shutterstock

Самым вредным вариантом яичницы является блюдо с добавлением колбасы или сосисок. Об этом aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный — это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный — яичница с овощами», — подчеркнул специалист.

Диетолог добавил, что также здоровью вредит корка, которая образуется как при приготовлении яичницы, так и омлета. Для того чтобы сделать блюдо более безопасным, рекомендуется использовать минимальное количество масла или специальные сковородки, которые позволяют готовить без него.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что яичницу лучше всего готовить на воде или кокосовом масле, а также с добавлением овощей либо зелени, чтобы сделать блюдо полезнее. При этом, по ее словам, яйца являются суперфудом, богатым белком, который необходим мышцам, коже, костям и иммунной системе.

Ранее были названы продукты, которые не стоит есть на завтрак.

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