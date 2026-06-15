Врач раскрыл самое страшное, что может грозить застрявшему в лифте

Самое опасное, что грозит человеку, застрявшему в лифте или общественном туалете, — это паника, сообщил в интервью РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«У некоторых людей может начаться паническая атака, например, у клаустрофобов. Соответственно, это повышение артериального давления и различные истерические состояния. В таких условиях расход кислорода выше. Это нехорошее явление, но я не думаю, что кто-нибудь хоть когда-нибудь достигал 8% концентрации углекислого газа. Выше 8% — это уже жизнеугрожающее состояние», — отметил специалист.

В первую очередь необходимо вызвать МЧС и обслуживающие организации. Из лифтов чаще всего людей спасают меньше чем за час. Помня об этом, стоит постараться не паниковать, заключил он.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала, можно ли подхватить опасные инфекции в общественном туалете. По ее словам, риск заразиться, например, гепатитом В, С или ВИЧ, сильно преувеличен.

Ранее эксперты назвали самые опасные места в общественных туалетах.