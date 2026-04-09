Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыла, можно ли подхватить опасные инфекции в обществнном туалете

redart14/Shutterstock/FOTODOM

Риск подхватить опасную инфекцию, вроде гепатита В, С или ВИЧ, сильно преувеличен. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Для заражения нужен прямой контакт крови или определенных секретов с поврежденной слизистой или кровотоком. На поверхность кресла унитаза такие жидкости в бытовых условиях не попадают, а даже если бы это случилось, вирусы крайне быстро теряют способность к заражению вне тела человека», — сказала Кашух.

Это касается и возбудителей, передающихся половым путем: вне человеческого организма они погибают практически мгновенно, добавила она.

Врач-гинеколог Ольга Уланкина до этого говорила, что подмываться с мылом после каждого посещения туалета не нужно. Достаточно ежедневной гигиены с использованием теплой воды. При желании можно применять специальные мягкие средства для интимной гигиены с нейтральным или слабокислым pH, но не чаще 1-2 раз в день.

По ее словам, особенно осторожно к вопросу интимной гигиены следует относиться женщинам с чувствительной кожей, склонностью к молочнице или бактериальному вагинозу. Избыточное очищение может нарушить естественный баланс и спровоцировать зуд, жжение.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
