Врач раскрыла, можно ли подхватить опасные инфекции в обществнном туалете

Риск подхватить опасную инфекцию, вроде гепатита В, С или ВИЧ, сильно преувеличен. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Для заражения нужен прямой контакт крови или определенных секретов с поврежденной слизистой или кровотоком. На поверхность кресла унитаза такие жидкости в бытовых условиях не попадают, а даже если бы это случилось, вирусы крайне быстро теряют способность к заражению вне тела человека», — сказала Кашух.

Это касается и возбудителей, передающихся половым путем: вне человеческого организма они погибают практически мгновенно, добавила она.

Врач-гинеколог Ольга Уланкина до этого говорила, что подмываться с мылом после каждого посещения туалета не нужно. Достаточно ежедневной гигиены с использованием теплой воды. При желании можно применять специальные мягкие средства для интимной гигиены с нейтральным или слабокислым pH, но не чаще 1-2 раз в день.

По ее словам, особенно осторожно к вопросу интимной гигиены следует относиться женщинам с чувствительной кожей, склонностью к молочнице или бактериальному вагинозу. Избыточное очищение может нарушить естественный баланс и спровоцировать зуд, жжение.

