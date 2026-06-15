Дочь сбежала из дома из-за разбитого геля для душа и вернулась спустя 22 года

SCMP: китаянка сбежала из дома из-за разбитой бутылки и вернулась через 22 года

Китаянка сбежала из дома из-за разбитого геля для душа и вернулась спустя 22 года, пишет South China Morning Post.

Лю Сюхун было девять лет, когда в 2004 году она случайно разбила стеклянную бутылку геля для душа стоимостью около 10 юаней. Девочка испугалась, что родители будут ругать или накажут ее, и убежала из дома.

Семья в то время жила в арендованной комнате в городе Цзеян провинции Гуандун. Заблудившись на местном рынке, Лю осталась одна. Позже ее нашел мужчина, который впоследствии стал ее приемным отцом.

Биологические родители несколько дней безуспешно искали дочь и даже обращались за помощью на местное телевидение, однако найти ребенка тогда не удалось.

Все эти годы Сюхун жила в приемной семье. Уже во взрослом возрасте она решила разыскать родственников. С помощью полиции и волонтеров женщине удалось установить личность своих родителей и найти родных.

Когда 31-летняя Лю приехала на встречу, родственники встречали ее на вокзале. По словам очевидцев, женщина не смогла сдержать слез, обнимая братьев и сестер, которых не видела более двух десятилетий.

Дома родители устроили для дочери теплый прием с цветами, праздничными украшениями и традиционными блюдами родного региона. Мать, не скрывая эмоций, попросила у дочери прощения за годы разлуки, а сама китаянка призналась, что сожалеет о своем детском поступке.

Ранее женщина нашла свою собаку спустя девять лет после ее пропажи.