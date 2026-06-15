Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дочь сбежала из дома из-за разбитого геля для душа и вернулась спустя 22 года

SCMP: китаянка сбежала из дома из-за разбитой бутылки и вернулась через 22 года
Douyin

Китаянка сбежала из дома из-за разбитого геля для душа и вернулась спустя 22 года, пишет South China Morning Post.

Лю Сюхун было девять лет, когда в 2004 году она случайно разбила стеклянную бутылку геля для душа стоимостью около 10 юаней. Девочка испугалась, что родители будут ругать или накажут ее, и убежала из дома.

Семья в то время жила в арендованной комнате в городе Цзеян провинции Гуандун. Заблудившись на местном рынке, Лю осталась одна. Позже ее нашел мужчина, который впоследствии стал ее приемным отцом.

Биологические родители несколько дней безуспешно искали дочь и даже обращались за помощью на местное телевидение, однако найти ребенка тогда не удалось.

Все эти годы Сюхун жила в приемной семье. Уже во взрослом возрасте она решила разыскать родственников. С помощью полиции и волонтеров женщине удалось установить личность своих родителей и найти родных.

Когда 31-летняя Лю приехала на встречу, родственники встречали ее на вокзале. По словам очевидцев, женщина не смогла сдержать слез, обнимая братьев и сестер, которых не видела более двух десятилетий.

Дома родители устроили для дочери теплый прием с цветами, праздничными украшениями и традиционными блюдами родного региона. Мать, не скрывая эмоций, попросила у дочери прощения за годы разлуки, а сама китаянка призналась, что сожалеет о своем детском поступке.

Ранее женщина нашла свою собаку спустя девять лет после ее пропажи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!