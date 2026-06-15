Названы самые «перерабатывающие» профессии на российском рынке труда

HR-эксперт Лоикова: чаще других в РФ перерабатывают врачи, курьеры и инженеры

В России в последнее время растет количество случаев с постоянными переработками во многих компаниях, что особенно актуально на фоне дефицита кадров. Чаще всего с переработками сталкиваются представители строительства, финансовой отрасли, логистики и торговли, сообщила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

«У нас сейчас переработки связаны с дефицитом кадров, также влияет текучка кадров, ― пояснила специалист. ― Летний период – это тоже сложно, так как некоторые сотрудники в моменте решают пойти в отпуск».

По словам эксперта, сегодня часто переработки не оформляются – сотрудникам просто взамен таких внеочередных смен дают дополнительный отгул.

Помимо названных сфер, летом традиционно нагрузка и, как следствие, уровень переработок повышается в сфере общепита, торговли, розницы. В сферах логистики и транспорта на постоянные переработки жалуются 70% сотрудников, подчеркнула Лоикова. Также к категориям работников, вынужденных постоянно задерживаться и брать дополнительные смены, она отнесла учителей и медиков, подчеркнув, что для этих сфер переработки стали нормой на фоне постоянной нехватки кадров.

До этого партнер кадровой компании Cornerstone Ольга Ворошилова рассказала «Газете.Ru», что доход все заметнее отвязывается от количества затраченного времени. На первый план выходит редкость навыков и их практическая ценность, а не переработки. В такой реальности ценится не усидчивость, а умение быстро находить решение и использовать инструменты, которые ускоряют работу, подчеркнула она. Сильнее всего, по словам специалиста, ситуацию изменили технологии. Автоматизация, цифровые сервисы и нейросети убрали саму необходимость «добивать» результат временем, задачи стали выполняться в разы быстрее.

В Госдуме ранее заявили, что переработки в два раза ― добровольное дело россиян.