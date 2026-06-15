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Свадьба во Владикавказе обернулась перестрелкой, мужчину ранили в шею

Mash: во Владикавказе свадьба обернулась перестрелкой, мужчину ранили в шею
Shutterstock

Во Владикавказе во время свадьбы произошла перестрелка, пострадал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел возле банкетного зала, расположенного на улице Дзусова — 31-летний местный житель поссорился с кем-то из гостей свадьбы и вышел выяснять отношения на улицу, однако решить конфликт один на один не получилось. К оппоненту присоединились друзья.

Тогда мужчина достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в сторону одного из гостей. Пострадавший в результате получил рваную рану шеи, его госпитализировали в медицинское учреждение. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.

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