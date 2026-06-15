Психолог оценила новый инструмент по сокращению числа разводов россиян

В России хотят ввести обязательную бесплатную медиацию для решившихся на развод семейных пар – эту инициативу обсуждают депутаты Госдумы. В целом такой подход может многим помочь, однако если пара уже прошла «точку невозврата», а количество накопленных проблем перевешивает все хорошее, то консультации со специалистом ничего не изменят, объяснила семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Речь идет о независимом профессиональном посреднике, который помогает конфликтующим сторонам найти решение без судебного разбирательства и создать условия для конструктивного диалога, чтобы стороны сами пришли к соглашению.

«Чтобы медиация помогла, люди должны хотеть искренне эту медиацию, и у них должно оставаться понимание, что они еще что-то сделать могут. Причем важный параметр такой, что оба должны хотеть эту медиацию и помощь», – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что ситуации, когда один супруг приводит на консультацию другого, не работают – в этом случае либо муж, либо жена, насильно приведенные к психологу, чувствуют себя как на суде и не идут на контакт. Кроме того, если пройдена точка невозврата, то медиация будет бесполезна, считает Бояринова.

Она также отметила, что в целом в России сегодня много медиаторов, но если у пар будет возможность воспользоваться их услугами бесплатно, это станет полезным инструментом. В то же время она призвала направлять на консультации не всех – по мнению психолога, важно сначала провести оценку, чтобы не тратить ресурсы впустую.

«Надо учитывать обе стороны медали и, может быть, более детально продумывать эту услугу. Может быть, как-то тестировать людей, проводить с ними предварительное собеседование и понимать, что это не волшебная таблетка от проблем», – заключила специалист.

Напомним, на прошлой неделе председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. Она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи, заявила Останина.

Ранее в Госдуме ответили, заставят ли россиян платить за медиацию при разводе.