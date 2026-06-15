В африканской стране боевики расправились с семьей и бросили их тела хищникам

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) боевики ИГ (организация запрещена в России) убили пожилую семейную пару из Британии и бросили их тела на съедение крокодилам. Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что 74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс были известными на весь мир специалистами по редким растениям, также они владели компанией Silverhill Seeds. Супруги пропали в феврале 2018 года во время экспедиции в провинции Квазулу-Натал. Они разбили лагерь в глубине леса Нгойе, где их обнаружил 44-летний боевик Сайефундин Дель Веккьо.

Веккьо вместе с сообщниками похитили Сандерсов и пытали их, чтобы узнать реквизиты их банковских карт, а затем жестоко расправились с ними. У женщины выявили рубленые раны мачете и колотые раны, а также тяжелые тупые травмы головы. Мужчина же погиб от обширной черепно-мозговой травмы.

В дальнейшем боевики бросили тела жертв в реку Тугела, чтобы скормить их крокодилам. Останки ботаников были настолько изуродованы разложением и зубами хищников, что опознать их специалисты смогли только по ДНК и стоматологическим картам.

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