Очевидец бросился в реку в российском селе, чтобы спасти девушку, оказавшуюся в воде

В Саратовской области мужчина спас из реки девушку, оказавшуюся в воде

В Саратовской области 40-летний мужчина спас из воды 17-летнюю девушку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в поселке Александров-Гай — девушка рухнула с моста в реку Большой Узень. В это время мужчина ехал с работы на такси и бросился ей на помощь.

Очевидец прыгнул в воду и схватил девушку за капюшон. Она была в сознании, однако уже практически лишилась сил. Подоспевшие на место спасатели установили штурмовую лестницу и с помощью веревки вытащили обоих из воды.

«Не сразу даже почувствовал, что вода холодная. Страшно стало только, когда назад поплыл. Тяжело было тащить», — рассказал спаситель.

На берегу пострадавшую уже ждали медики. Ее госпитализировали, жизни девушки на данный момент ничего не угрожает.

Ранее юноша спас своего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась в российском регионе.