Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Неизвестный знакомится с девушками в Воронеже и преследует их

В Воронеже неизвестный знакомится с девушками и преследует их
Telegram-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже неизвестный мужчина предлагает девушкам познакомиться, а потом преследует их. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Мужчина знакомится с девушками в парке «Дельфин» и обменивается с ними номерами, а затем, если новая знакомая не желает продолжать общение, он начинает писать ей с разных номеров и прикидывается старыми друзьями. Так он втирается в доверие и выманивает у девушек личную информацию.

В одном из случаев он узнал адрес квартиры и приехал к девушке домой. Он закрыл дверной глазок и попросил ее открыть дверь — девушка заподозрила неладное. Преследователь около часа не уходил из подъезда и дергал ручку ее двери.

Позже пострадавшая проверила записи с камер и узнала незваном госте незнакомца из парка. О похожих случаях сообщают и другие горожанки, они собираются написать заявление в полицию.

Ранее в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!