Неизвестный знакомится с девушками в Воронеже и преследует их

В Воронеже неизвестный знакомится с девушками и преследует их

В Воронеже неизвестный мужчина предлагает девушкам познакомиться, а потом преследует их. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Мужчина знакомится с девушками в парке «Дельфин» и обменивается с ними номерами, а затем, если новая знакомая не желает продолжать общение, он начинает писать ей с разных номеров и прикидывается старыми друзьями. Так он втирается в доверие и выманивает у девушек личную информацию.

В одном из случаев он узнал адрес квартиры и приехал к девушке домой. Он закрыл дверной глазок и попросил ее открыть дверь — девушка заподозрила неладное. Преследователь около часа не уходил из подъезда и дергал ручку ее двери.

Позже пострадавшая проверила записи с камер и узнала незваном госте незнакомца из парка. О похожих случаях сообщают и другие горожанки, они собираются написать заявление в полицию.

Ранее в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.