Химик предупредила об опасности лаков для волос

Долгое ношение лака для волос без мытья может привести к закупориванию сальных желез и вызвать раздражение, зуд и перхоть. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

«Лаки для волос представляют собой сложные химические композиции. В целом, они считаются относительно безопасными для организма человека, однако содержат потенциально вредные компоненты, которые могут негативно влиять на здоровье. Компоненты лаков для волос включают пленкообразователи, которые представляют собой синтетические или натуральные полимеры. Эти вещества создают на поверхности волос тонкую пленку, фиксируя прическу. Однако чрезмерное использование лака или долгая носка лака на волосах без мытья, как некоторые ходят с одной прической неделю, может привести к закупорке пор кожи головы, что нарушает работу сальных желез и вызывает раздражение, зуд и перхоть, даже если лак заявлен как веганский и стоит дорого», — сказала она.

Дроганова уточнила, что компоненты лаков могут вызвать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей.

«При неправильном нанесении или избыточном использовании лака его частицы могут попадать на слизистые оболочки, в дыхательную систему, вызывая раздражение, головную боль, тошноту и другие неприятные симптомы. Аллергики и астматики особенно подвержены риску негативного воздействия лаков для волос. Вред может на себе почувствовать не только тот, кто сам воспользовался лаком, но и окружающие, особенно аллергики и астматики в замкнутом пространстве», — добавила она.

Специалист посоветовала для минимизации негативных последствий для волос и кожи головы использовать небольшое количество средства, наносить его в хорошо проветриваемом помещении, а в конце дня смывать лак с помощью шампуня.

Дроганова подчеркнула, что при выборе лака нужно обращать внимание на наличие в его составе этилового спирта, а также запах средства.

«При выборе лака необходимо тщательно посмотреть его состав, уделяя особое внимание присутствию этилового спирта, который часто используется в качестве растворителя, но может вызывать пересушивание волос и увеличивать их ломкость при длительном применении. Качественные лаки обычно содержат неспиртовые растворители, что минимизирует риск повреждения волос. Важным критерием оценки качества лака является его запах. Качественные продукты обладают нейтральным или едва уловимым ароматом, который быстро исчезает. Резкий и сильный запах спирта или химикатов может свидетельствовать о низком качестве продукта и дальнейшему раздражению кожи», — заключила она.

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