В Самаре появилась угроза обрушения многоэтажки после пожара

МЧС: в Самаре остановили работы после пожара из-за риска обрушения дома

Самарские спасатели приостанавливали работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В ведомстве пояснили, что такое решение приняли из-за угрозы обрушения конструкций здания. Однако к работам вернулись уже в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Трагедия произошла 14 июня на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда. Пламя быстро распространилось на верхние этажи.

В результате инцидента двух человек спасти не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации экстренных служб, повреждения в результате пожара получили 24 квартиры. Для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе №163.

Ранее 89-летней женщине пришлось спускаться по внешней стене многоэтажки, чтобы спастись от пожара.