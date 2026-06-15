Россиянам напомнили о новом принципе работы Соцфонда с июля

С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в Соцфонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, а также должны дополняться сведениями от страхового лица, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Сейчас порядок обратный: фонд опирается на документы работодателя. Теперь лицевой счет превращается в первичный источник, а компания закрывает лишь те пробелы, которые фонд сам закрыть не может», — пояснил депутат.

По его словам, страхователи будут по запросу Соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности – все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете.

Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы – как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Делается это в случае, если раньше соответствующие данные не предоставлялись. Эта информация, по словам Говырина, нужна для начисления декретных выплат, пособий по уходу за ребенком.

Изменения направлены в первую очередь на более точный учет информации о каждом конкретном лице, заключил парламентарий.

Напомним, до этого Алексей Говырин напомнил, что россиянам в некоторых случаях необходимо обратиться в Соцфонд РФ для повышения пенсионных выплат. Например, если право на надбавку появилось в результате обстоятельств, о которых в фонде неизвестно – тогда нужно уведомить об изменениях соответствующим заявлением. В частности, заявление нужно подать, если у пенсионера появились нетрудоспособные иждивенцы, обнаружились не учтенные фондом периоды занятости или право на надбавки – например, за работу по северному стажу или за труд в сельхозотрасли.

Соцфонд ранее отреагировал на жалобы некоторых россиянок на задержку выплат.