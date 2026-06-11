В Госдуме предупредили о необходимости обратиться в Соцфонд для повышения пенсии

Россиянам в некоторых случаях необходимо обратиться в Соцфонд РФ для повышения пенсионных выплат. Например, если право на надбавку появилось в результате обстоятельств, о которых в фонде неизвестно – тогда нужно уведомить об изменениях соответствующим заявлением, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, в частности, заявление нужно подать, если у пенсионера появились нетрудоспособные иждивенцы. Кроме того, это распространяется на случаи при обнаружении документов о заработке в советское время или другие периоды, которые не учтены фондом. В частности, это может быть работа по северному стажу или надбавка за труд в сельхозотрасли, пояснил депутат.

«С 2026 года в стаж идут периоды ухода за всеми детьми без прежнего ограничения, и это самостоятельное основание для обращения, — напомнил Говырин. — За уход за человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы положена доплата, которую тоже оформляют по заявлению».

Заявление подается в МФЦ, Соцфонде или через «Госуслуги». Рассмотреть его обязаны не позднее чем за 10 дней.

Депутат также напомнил, что во многих прочих случаях повышение производится автоматически без заявлений – например, при достижении 80-летия, установлении первой группы инвалидности или при традиционных корректировках и индексациях.

До этого министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. По его словам, это станет возможным в силу того, что Соцфонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии.

Ранее в Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии.