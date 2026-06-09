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Общество

Соцфонд отреагировал на жалобы некоторых россиянок на задержку выплат

Соцфонд опроверг сообщения о задержках детских пособий
АНО «Национальные приоритеты»

Социальный фонд России в беседе с ТАСС опроверг информацию о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

В пресс-службе СФР сообщили, что выплаты проводятся в штатном режиме, а большинство получателей уже получили положенные средства. Там заявили, что более 98% получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 года уже получили выплаты. В фонде подчеркнули, что сбоев в работе не зафиксировано, а все системы функционируют в обычном режиме.

Поводом для комментария стали сообщения ряда Telegram-каналов о жалобах россиянок на задержку перечисления пособий. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что некоторые женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не получили выплаты в установленный срок.

По данным издания, деньги должны были поступить не позднее 8 июня. Кроме того, часть получательниц не увидела привычных уведомлений на портале «Госуслуги» о назначении выплаты.

Жалобы поступали от жительниц Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Тульской, Калужской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края.

Одна из собеседниц канала рассказала, что за время получения пособия впервые столкнулась с подобной ситуацией. По ее словам, в службе поддержки ей сообщили о задержке, однако точные сроки перечисления средств назвать не смогли.

Ранее число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком, значительно выросло. Теперь они составляют 12,5% получателей пособий.

 
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