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Общество

Историка Тамару Эйдельман хотят приговорить к восьми годам колонии

Обвинение запросило восемь лет заочно историку Тамаре Эйдельман
Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Прокурор попросила Московский городской суд заочно приговорить историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии по обвинению в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА Новости.

Кроме того, она запросила запретить историку администрировать сайты на пять лет.

Защита обвиняемой не согласилась с обвинением и попросила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением.

Обвинитель заявил, что историк в мае 2024 года опубликовала на своем YouTube-канале видео с «негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России», а также распространила через Telegram заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице «Охматдет» в Киеве.

В январе Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Эйдельман. Причина этого не называлась.

Ранее ТАСС назвал причину признания Эйдельман иноагентом.

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