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Общество

В России противозачаточные стали назначать не только для контрацепции

Baza: каждая восьмая россиянка принимает КОК не для контрацепции
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Каждая восьмая россиянка использует противозачаточные препараты не в качестве средства контрацепции, а для лечения гормональных нарушений. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Речь идет прежде всего о синдроме поликистозных яичников (СПКЯ), при котором пациенткам нередко назначают комбинированные оральные контрацептивы (КОК), включая препараты «Джес», «Ярина» и «Димиа». Такая терапия применяется для нормализации менструального цикла, снижения болевых ощущений и уровня андрогенов.

По данным Baza, СПКЯ диагностировали примерно у 21% россиянок репродуктивного возраста. Среди женщин с гиперандрогенией, проявляющейся акне, выпадением волос и гирсутизмом (состояние, при котором у женщин наблюдается избыточный рост жестких, темных волос по мужскому типу), этот синдром выявляют в 72–82% случаев.

При этом некоторые пациентки утверждают, что диагноз СПКЯ ставится не только при наличии кист в яичниках. По их словам, сочетание диагноза и назначения КОК нередко используется при различных гормональных нарушениях, включая повышенный уровень тестостерона, проблемы с кожей и выпадение волос. Женщины отмечают, что подобная терапия, по их мнению, помогает контролировать симптомы заболевания, но не устраняет причины его возникновения.

Telegram-канал привел в пример историю 25-летней россиянки. Девушке назначили КОК после постановки диагноза СПКЯ в несовершеннолетнем возрасте. По ее словам, она принимала препараты около девяти лет, однако это не предотвратило появление новообразований в яичниках. За это время она дважды перенесла разрыв кист.

Весной 2026 года на Европейском конгрессе эндокринологии СПКЯ официально переименовали в полиэндокринный метаболический овариальный синдром. Специалисты объяснили это тем, что прежнее название ограничивало заболевание рамками гинекологии, тогда как его природа связана с эндокринными и метаболическими нарушениями. Одновременно были расширены подходы к лечению болезни.

Ранее препарат семаглутид признали эффективным для восстановления фертильности у женщин с СПКЯ.

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