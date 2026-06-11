Препарат для похудения восстановил фертильность у женщин

Препарат семаглутид, который широко применяется для снижения веса, может восстанавливать репродуктивную функцию при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо. Предварительные результаты работы опубликованы в журнале Fertility and Sterility.

Синдром поликистозных яичников считается одним из самых распространенных гормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста. Заболевание часто сопровождается нерегулярным менструальным циклом, нарушением овуляции, повышенным уровнем мужских половых гормонов и проблемами с зачатием. Дополнительную роль играют ожирение и метаболические нарушения, которые нередко усугубляют течение болезни.

Ученые проанализировали данные участниц клинического исследования RESTORE в возрасте от 12 до 35 лет. Особое внимание они уделили женщинам, которым удалось снизить массу тела не менее чем на 10% на фоне приема семаглутида.

Как показал анализ, у этих пациенток признаки улучшения репродуктивного здоровья появились раньше, чем ожидалось. Именно поэтому исследователи решили опубликовать промежуточные результаты еще до завершения работы.

При СПКЯ избыток жировой ткани и инсулинорезистентность стимулируют выработку андрогенов — мужских половых гормонов, которые нарушают созревание яйцеклеток и овуляцию. Семаглутид способствует снижению массы тела, улучшает чувствительность тканей к инсулину и уменьшает метаболические нарушения. Предполагается, что именно через эти механизмы препарат может помогать восстанавливать регулярную овуляцию и улучшать репродуктивную функцию.

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