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Общество

Психолог объяснила, почему с возрастом растет раздражительность

Психолог Леонова: раздражительность может быть связана с перегрузкой
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Пренебрежение своим здоровьем и неумение распределять нагрузку чаще всего приводят к росту раздражительности с возрастом, поскольку психика перестает справлять с постоянным давлением. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

«Важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением, расставлять приоритеты и отказываться от части задач, чтобы качественно выполнять оставшиеся и не работать на износ. Тот, кто не умеет говорить «нет» лишним делам, сильно перегружает себя. Необходимо брать себя в руки, делегировать обязанности и не пытаться объять необъятное», — отметила эксперт.

По ее словам, причина раздражительности может крыться в эндокринных нарушениях или других физических болезнях, когда люди плохо себя чувствуют, постоянно делают над собой усилие и становятся более раздражительными. Леонова добавила, что хроническая усталость также требует проверки рациона.

Врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич до этого говорил, что регулярные непродолжительные отпуска помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой. По словам специалиста, игнорировать отпуск ни в коем случае нельзя.

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