Mash: медведь растерзал рыбака возле одного из поселков на Камчатке

На Камчатке медведь растерзал мужчину, который рыбачил возле одного из сел. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в охотничьем угодье «Приморский» примерно в полутора километрах от поселка Озерновский. Медведь набросился на рыбака — на место прибыли полицейский и охотник из дружины.

К тому моменту мужчина уже перестал подавать признаки жизни. Агрессивного медведя ликвидировали. Специалисты в данный момент устанавливают, по какой причине хищник напал на рыбака.

До этого на Сахалине рыбак выжил после нападения медведя. Несмотря на наличие серьезных травм, россиянин смог самостоятельно обратиться за помощью. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее вахтовики встретили медведя на трассе в Якутии и сняли его на камеру.