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Общество

Вахтовики встретили медведя на трассе в Якутии и сняли его на камеру

В Якутии вахтовики встретили медведя на трассе
Telegram-канал «Аmur.life»

В Якутии вахтовики во время поездки по трассе встретили медведя и сняли его на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Аmur.life.

Инцидент произошел на выходных с 6 по 7 июня в районе поселка Большой Нимныр. Хищник спокойно приблизился к машине вахтовиков и заглянул в салон через водительское окно. Водитель предусмотрительно поднял стекло прямо перед носом животного.

По размеру зверя вахтовики предположили, что ему примерно год. Отмечается, что медведей в этих краях много. Некоторым водителям случается видеть до трех особей за один день на этой же трассе.

До этого в Хабаровске медведь пробежался по дороге рядом с пешеходами и попал на камеру. На кадрах с места видно, как хищник выбегает из кустов на проезжую часть, после чего направляется на парковку и убегает дальше.

Ранее в Хабаровском крае поймали медведя, напавшего на человека.

 
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