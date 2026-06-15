В Польше на участке врача нашли десятки закопанных эмбрионов

Польские следователи обнаружили 32 человеческих эмбриона, закопанных на участке врача-патологоанатома Магдалены Х. в поселке Люторыж недалеко от Жешува. Об этом сообщила газета Wyborcza.

О находке правоохранителям сообщили 10 июня. По данным СМИ, останки обнаружил оператор экскаватора, работавший на территории будущего жилого комплекса. Новые владельцы участка начали подготовку к строительству нескольких частных домов, но после обнаружения останков работы были немедленно остановлены, а на место вызвали соответствующие службы.

На участке обнаружены 32 эмбриона, захороненные на разной глубине. Кроме того, найдены фрагменты уничтоженной документации и медицинские материалы. Все обнаруженные останки были направлены в морг для проведения экспертиз. После исследований специалисты смогут определить, как долго они находились в земле.

Территория принадлежала 57-летней жительнице Магдалене — прокуратура выдала постановление о ее задержании, а 12 июня женщину задержали в Замосце. Изначально ее планировали допросить утром 13 июня, однако перед следственными действиями женщина почувствовала себя плохо и попала в больницу.

Как сообщили в прокуратуре, следователи получили информацию о том, что задержанная лечится и имеет проблемы со здоровьем.

Следствие намерено предъявить женщине обвинения в надругательстве над останками и оставлении медицинских материалов в непредназначенном для этого месте. По польскому законодательству первое преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, второе — до 12 лет. Следователи не исключают, что к произошедшему могли быть причастны и другие лица, а также что в деле могут фигурировать дополнительные места хранения останков или медицинских материалов.

По информации польских СМИ, врач объяснила, что во время пандемии COVID-19 забирала из больницы плоды для медицинских исследований. По ее версии, исследования проводились дома. После завершения работы останки помещались в мешки и закапывались на принадлежащем ей участке, где тогда находился пустующий дом. В тот период женщина работала в университетской клинической больнице №2 в Жешуве и приезжала туда из Замосця.

Следственные действия продолжаются и на соседних участках. Для обследования территории используются георадар и специально обученная собака.

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