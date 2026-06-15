Врач рассказала о нюансах похудения на интервальном голодании

Интервальное голодание позволяет сбросить лишний вес за счет того, что организм переключает метаболизм и использует в качестве основного источника энергии жиры, а не углеводы. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-терапевт Елена Игнатикова.

По ее словам, этот режим питания предусматривает чередование периодов, когда человек может есть, а когда нет, строго по часам. Среди основных схем — 16/8 (16 часов голода, 8 часов – пищевое окно – время, когда можно есть), 14/10 (14 часов – для голода, 10 часов – для приема пищи), 18/6 и 20/4 (18 или 20 часов голода, 6 или 4 часа – для приема пищи).

Для подбора наиболее подходящего варианта врач посоветовала опираться на гормональный статус и определить, какую цель преследует человек.

«Для снижения веса оптимально выбрать схему 14/10 или 16/8. Нет смысла мучить себя 20/4. При наборе массы интервальное голодание, наоборот, часто мешает, так как сложно съесть дневную норму калорий и белка за короткое пищевое окно», — уточнила Игнатикова.

Китайские исследователи до этого обнаружили, что интервальное ограничение калорий помогает не только снижать вес, но и изменяет работу мозга и состав кишечной микрофлоры. По мнению ученых, успешное похудение может быть связано с перестройкой так называемой оси «кишечник — мозг», которая влияет на аппетит, пищевое поведение и чувство голода.

Ранее врач предупредила о последствиях интервального голодания.