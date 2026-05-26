Врач предупредила о последствиях интервального голодания

Интервальное голодание может выступать эффективным способом оздоровления организма, однако, бесконтрольные эксперименты с длительным отказом от пищи могут спровоцировать серьезные сбои в работе органов. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

По ее словам, любые длительные периоды отказа от еды требуют предварительного медицинского обследования, поскольку это может вызвать опасные перепады уровня сахара в крови.

«Длительное голодание может привести к декомпенсации основных заболеваний и полезно не всем. Такие практики должны обязательно рекомендоваться специалистами по питанию с учетом всех особенностей здоровья человека. Голодание более 12 часов способно вызвать гипогликемию — понижение уровня глюкозы в крови — и связанные с этим неблагоприятные последствия», — отметила Гончарова.

Врач отметила, что особенно осторожными с этим следует быть тем, у кого есть нарушения гормональной регуляции, например, инсулинорезистентность. Вместо строгих диет она посоветовала исключать тяжелые вечерние трапезы.

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт и член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что белковая диета может навредить организму, спровоцировать токсические процессы и создавать избыточную нагрузку на почки.

