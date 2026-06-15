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Врач предупредила об опасности наушников для здоровья ушей

Врач Фельдбуш: громкое прослушивание музыки в наушниках навредит слуху
Shutterstock/Max kegfire

Наушники могут навредить здоровью ушей, если слушать музыку громко в течение длительного времени. Об этом «Москве 24» рассказала врач-отоларинголог Татьяна Фельдбуш.

По ее словам, риск снижения слуха и появления шума или звона в ушах может появиться как при использовании проводных, так и беспроводных устройств. Последствия для здоровья наступают при прослушивании музыки на громкости свыше 85 децибел, особенно в местах с повышенным шумом. Например, в общественном транспорте, самолете или спортзале.

Для снижения риска врач посоветовала придерживаться правила «60/60»: слушать музыку в наушниках не дольше 60 минут подряд и использовать не больше 60% громкости от максимальной.

«Если приходится долго работать в наушниках, удобнее и безопаснее использовать полноразмерные модели или наушники с шумоподавлением – с ними обычно не хочется делать звук слишком громким», – добавила Фельдбуш.

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин до этого говорил, что человеку рекомендуется слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд. Он добавил, что включать музыку в наушниках нужно, начиная с низкой громкости, постепенно увеличивая ее до комфортного уровня. Если при прослушивании человек не может расслышать речь окружающих, то громкость нужно убавить.

Ранее были названы самые популярные в мире наушники.

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