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Общество

В Госдуме ждут включения всех банков в «белые списки» осенью

Аксаков: банки, не входящие в «белый список», могут быть включены осенью
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Банки, которые не состоят в «белых списках», могут быть включены в них осенью, на данный момент ведется соответствующая работа. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный Банк», — сказал он.

До этого Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета.

В «белые списки» входят государственные ресурсы, приложения некоторых банков, транспортные приложения, маркетплейсы, а также некоторые СМИ. Всего — более 120 сервисов. Приложения и сайты, попадающие в эту категорию, работают даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры в свою очередь введение таких списков объяснили обеспечением безопасности при атаках беспилотников.

Ранее сервисы для знакомств предложили внести в «белый список».

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