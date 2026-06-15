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Общество

Власти Женевы сообщили о прекращении беспорядков в городе

Tribune de Geneve: беспорядки в Женеве закончились и нанесли минимальный ущерб
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Женеве прекратились происходившие во время саммита «Большой семерки» беспорядки. Об этом изданию Tribune de Genève сообщил пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло.

Он отметил, что порядок в городе полностью восстановлен, столкновений больше нет. Чиновник уточнил, что несмотря на насильственные действия со стороны одетых в черное 500-600 провокаторов, пострадавших нет ни среди демонстрантов, ни среди полицейских. Правоохранители задержали в районе парка Мон-Репо многих участников беспорядков. Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и решают вопрос о возможном привлечении их к ответственности.

Паолиелло подчеркнул, что ущерб от беспорядков оценивается как минимальный.

По сведениям РИА Новости, радикально настроенные антиглобалисты взрывали петарды, жгли файеры и бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

14 июня сообщалось, что десять полицейских получили травмы в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы местной баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Нью-Йорке.

Ранее Белфаст захлестнула волна массовых беспорядков.

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