Власти Женевы сообщили о прекращении беспорядков в городе

В Женеве прекратились происходившие во время саммита «Большой семерки» беспорядки. Об этом изданию Tribune de Genève сообщил пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло.

Он отметил, что порядок в городе полностью восстановлен, столкновений больше нет. Чиновник уточнил, что несмотря на насильственные действия со стороны одетых в черное 500-600 провокаторов, пострадавших нет ни среди демонстрантов, ни среди полицейских. Правоохранители задержали в районе парка Мон-Репо многих участников беспорядков. Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и решают вопрос о возможном привлечении их к ответственности.

Паолиелло подчеркнул, что ущерб от беспорядков оценивается как минимальный.

По сведениям РИА Новости, радикально настроенные антиглобалисты взрывали петарды, жгли файеры и бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

14 июня сообщалось, что десять полицейских получили травмы в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы местной баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Нью-Йорке.

Ранее Белфаст захлестнула волна массовых беспорядков.