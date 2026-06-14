В США десять полицейских пострадали в беспорядках после финала НБА

В США десять полицейских пострадали в беспорядках после победы «Никс» в НБА

Десять полицейских получили травмы в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы местной баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Один из сотрудников правопорядка был избит кулаком, другого ударили стеклянной бутылкой. Также повреждены несколько служебных автомобилей.

В полуфинальной серии НБА команда из Нью-Йорка встречалась с «Кливленд Кавальерс» и выиграла серию всухую, одержав победы в четырех матчах. Баскетболисты «Сперс» провели семь матчей в полуфинале с «Оклахома-Сити Тандер».

В скором времени после победы «Никс» в НБА на улицах Нью-Йорка начались беспорядки. Как указывают болельщики в социальных сетях, конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, разгоняя перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Движение в городе оказалось перекрыто из-за большого скопления людей, которые праздновали победу команды.

До этой победы «Нью-Йорк» всего дважды выигрывал НБА — это случалось еще в прошлом веке, 1970 и 1973 годах. Всего команда восемь раз играла в финале.

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