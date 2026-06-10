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Общество

Белфаст захлестнула волна массовых беспорядков

В Белфасте участники массовых беспорядков сожгли городской автомобус
Thomas Padilla/AP

В административном центре Северной Ирландии, городе Белфасте, произошли массовые уличные беспорядки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В нескольких частях города демонстранты поджигали мусорные баки и громили автомобили. Прямо на улице был полностью сожжен городской рейсовый автобус. Поступила информация о пожаре в супермаркете.

Власти вывели на улицы усиленные патрули полиции и специальные подразделения по борьбе с беспорядками. Протестующие оказывают правоохранителям ожесточенное сопротивление, забрасывая бронированные полицейские автомобили камнями. Журналисты отмечают, что многие участники беспорядков одеты в черную одежду, а их лица закрыты масками.

Волнения вспыхнули в Белфасте после того, как иммигране ранения. т из Судана напал на улице на местного жителя и нанес ему тяжелые ножевые ранения.

3 июня сообщалось, что массовые беспорядки, вызванные требованиями высылки нелегальных мигрантов, произошли на юго-западе ЮАР, в провинции Западный Кейп.

Ранее на севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки и пожар.

 
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