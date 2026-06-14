В Адриатическом море столкнулись пассажирский катамаран и парусная яхта

В столкновении двух судов в Адриатике не выжили три человека, один пропал без вести

В результате столкновения в Адриатическом море недалеко от хорватского побережья катамарана и яхты три человека не выжили и один пропал без вести. Об этом сообщает Министерство по делам моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии.

Столкновение пассажирского катамарана под хорватским флагом и и французской парусной яхты произошло близ пролива Сплитские ворота. На борту катамарана находились 118 человек и семь членов экипажа, на яхте — восемь человек. После столкновения яхта затонула, трое человек не выжили, еще один пропал без вести, четверо были спасены.

В настоящее время поиск пропавшего без вести продолжается с помощью судов и вертолетов.

Хорватские власти пригласили к участию в расследовании обстоятельств кораблекрушения компетентные службы Франции и Чехии, чьи граждане были на борту яхты. Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович и министр по делам моря, транспорта и инфраструктуры Олег Буткович направили соболезнования премьер-министру Чехии Андрею Бабишу.

31 мая сообщалось, что лодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась в акватории реки Царев в Приволжском районе Астраханской области.

Ранее в Ростовской области столкнулись два теплохода.